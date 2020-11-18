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Kanal İstanbul Türkiye için neden gerekli? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 18.11.2020 13:45
Güncelleme:18.11.2020 14:07
Türkiye'ye çığır atlatacak, boğazların güvenliğini sağlayacak dev proje Kanal İstanbul için geri sayımda sona yaklaşıldı. Peki Kanal İstanbul Türkiye ve İstanbul için neden önemli? A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan A Haber'e anlattı. Bozdoğan, "Kanal İstanbul Türkiye'nin en önemli vizyon projesisi. Ekonomikalkınma projesidir. Sadece boğaza alternetif bir su yolu geçişi projesi değildir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye çığır atlatacak, boğazların güvenliğini sağlayacak dev proje Kanal İstanbul için geri sayımda sona yaklaşıldı. Peki Kanal İstanbul Türkiye ve İstanbul için neden önemli? A Haber muhabiri Emirhan Ergen detayları aktardı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Bozdoğan A Haber'e anlattı.

Bozdoğan, "Kanal İstanbul Türkiye'nin en önemli vizyon projesisi. Ekonomikalkınma projesidir. Sadece boğaza alternetif bir su yolu geçişi projesi değildir." ifadelerini kullandı.

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