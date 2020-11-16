Ekrem İmamoğlu'na soruşturma şoku! Skandal Kanal İstanbul afişleri sonrası bakanlık harekete geçti

200 BİLİM ADAMI ÇALIŞMALARA KATILDI: Bin 595 sayfalık, ekleriyle birlikte 16 bin sayfa olan ÇED raporu kapsamında farklı üniversitelerde görevli 200 bilim adamı başta olmak üzere çok sayıda STK, belediye, kurum ve kuruluş uzmanlarının katkı sunduğu çalışmalarda tüm senaryo ve riskler masaya yatırıldı.

AKTİF VE YENİ HEYELAN RİSKİ YOK: Heyelan durumu 1/25.000 ölçekli MTA Heyelan Envanteri haritaları kullanılarak değerlendirilirken, proje güzergahı ve çevresinde kanal imalatı ve sonrasında potansiyel tehlike yaratabilecek herhangi bir aktif veya yeni heyelan alanı bulunmadığına vurgu yapıldı.