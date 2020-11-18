Son dakika: Kanal İstanbul depreme göre tasarlandı!

Türkiye'nin vizyon projelerinden Kanal İstanbul yine tartışma konusu oldu. Projeyle, İstanbul Boğazı'nın tarihsel dokusunun korunması ve güvenliğinin sağlanması, trafik yükünün hafifletilmesi, trafik güvenliği ile seyir emniyetinin sağlanması, yeni bir uluslararası su yolu ve yatay mimariye dayalı modern yerleşim alanı oluşturulması tasarlanırken, olası riskler de değerlendirildi. 2 yılda 200 bilim insanı tarafından, 16 bin sayfa olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme Raporu'nda (ÇED) Kanal İstanbul Projesi tüm olası riskler ve tehditlere karşı incelendi.