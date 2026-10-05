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Adana'daki peş peşe depremler ne anlama geliyor? Şükrü Ersoy açıkladı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Adana'daki peş peşe depremler ne anlama geliyor? Şükrü Ersoy açıkladı

Adana'nın Saimbeyli ilçesi ve çevresinde peş peşe meydana gelen depremler sonrası gözler uzmanların değerlendirmelerine çevrildi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında bölgedeki hareketliliğin “deprem kümelenmesi” veya “deprem sürüsü” olarak adlandırılabileceğini söyledi. Ersoy, bu tür aktivitelerin ardından genellikle büyük bir deprem yaşanmadığını ancak bunun kesin bir kural olmadığını vurgularken, zemin ve yapı stokunun deprem riskindeki önemine dikkat çekti.

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