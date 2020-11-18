Son dakika: İstanbul Havalimanı'na Avrupa'nın en iyisi ödülü

BİYOMETRİ İLE YOLCULUK VE ALIŞVERİŞ

Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda 6 ay içinde hayata geçmesi planlanan en iddialı teknolojik uygulamanın "biometri/yüz verisiyle yolculuk ve alışveriş" imkanı olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:



" Uygulama ile yolcunun bileti, pasaportu ve dijital biometrik verisi İstanbul Havalimanı mobil uygulaması üzerinden eşleştirilecek. Ayrıca, 'Akıllı Havalimanı' konseptiyle çıktığımız yolda yapay zeka destekli akıllı sohbet sistemi projemiz sayesinde yolcularımıza havalimanımızda anlık bilgilendirmeler yaparak, 7/24 destek imkanına kavuşacağız. İlk günden bu yana yapay zekayı iş süreçlerimizin her noktasında kullanarak, verimliliği sürekli artırmayı hedefledik. Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisiyle, takip mekanizmalarını da havalimanımızda hayata geçirmiş durumdayız. Akıllı, sürdürülebilir ve insan odaklı bir havalimanı olarak başarının, öncelikle yolcu memnuniyetinden geçtiğine yürekten inanıyorum. Bu memnuniyeti sürdürülebilir kılmak da dijital dünyanın bize sunduğu olanakları, zaman zaman hayal gücümüzün de ötesine taşıyarak, doğru ve etkin kullanabilmekten geçiyor. Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen '16th ACI Europe Awards' programı kapsamında, 'Dijital Dönüşüm Ödülü'ne layık görülmemiz, hedeflerimize yürürken doğru rotada ilerlediğimizin de somut bir kanıtı, heyecan verici bir göstergesi oldu. İGA olarak, henüz tasarım aşamasında dijital altyapısını en ileri teknolojilerle kurguladığımız İstanbul Havalimanı'nın, 'Akıllı Havalimanı' konseptiyle dünyaya öncü ve örnek olması yönündeki çalışmalarımızı, bundan sonra da var gücümüzle sürdüreceğiz."