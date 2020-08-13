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Kan donduran görüntüler! Halterci 400 kilo kaldırmaya çalışırken canlı yayında dizlerini kırdı

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Giriş: 13.08.2020 17:18
Güncelleme:13.08.2020 17:29
Son dakika haberi... Rusya’da halterci Alexander Sedykh, 400 kilogram ağırlığı kaldırmaya çalışırken canlı yayında dizlerini kırdı. Genç haltercinin acıyla bağırdığı görüntüler kan dondurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında World Raw Powerlifting Federation (WRPF) Avrupa Şampiyonası'nda yarışan halterci Sedykh, 400 kilogram ağırlık kaldırma denemesinde canlı yayında dizlerini kırdı.

Kan donduran görüntüler! Halterci 400 kilo kaldırmaya çalışırken canlı yayında dizlerini kırdı KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER! HALTERCİ 400 KİLO KALDIRMAYA ÇALIŞIRKEN CANLI YAYINDA DİZLERİNİ KIRDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, haltercinin çömelerek ağırlığı kaldırmayı denediği sırada dizlerinin büküldüğü görüldü.

Genç halterci acıyla bağırdı. Söz konusu olayın ardından hastaneye kaldırılan Sedykh'in 2 ay boyunda yatakta kalması gerektiği ve ardından fizik tedavi göreceği ifade edildi.

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