Kan donduran görüntüler! Bebek arabasından düşen çocuğuna tokat attı

İzmit'te, bebek arabasıyla çocuğunu gezdiren baba, arabadan düşen çocuğu tokatladı. Babanın, çocuğu kolundan çekip kaldırarak bebek arabasına atarcasına koyduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, İzmit Sekapark'ta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, baba, çocuğunu bebek arabasıyla gezdirirken, arabanın içerisinde hareket eden çocuk sırt üstü yere düştü. Sinirlenen baba, yerden kalkarak doğrulan çocuğun sırtına hızla vurdu. Çocuk aldığı darbenin etkisiyle yere savruldu. Baba, hışımla kolundan çekip kaldırdığı çocuğu atarcasına bebek arabasına koydu. Baba, daha sonra yere düşen oyuncağı alarak çocuğa verirken söylendi. Bu sırada çocuğun ağladığı görüldü. Baba, bebek arabasında bulunan çocuğuyla parktan ayrıldı.

"BENİM KANIM DONDU GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE"

Güvenlik kamera görüntüleri izlediğinde kanının donduğunu söyleyen kafeterya çalışanı Ceyhun Çıtak, "İçerideki garson arkadaşlarımın uyarısı üzerine kameraları inceledik. Sanırım adam önce içeride eşiyle tartışmış, çıkarken garson arkadaşlarımıza da biraz bağırmış. Beni de o konuyla alakalı uyardılar. Ondan sonra bebek arabasından düştükten sonra çocuğuna da vurduğunu söylediler. Kameralara baktığımda da görüntü çok farklı boyutlardaydı, tahmin ettiğimin çok üzerindeydi. Muhtemelen içeride yaşadığı tartışmadan sonra sinirlenip vuruyor çocuğuna. Çocuk bir anda bebek arabasından düşüyor, zaten dediklerine göre çocuğu bebek arabasına da fırlatarak atmış. Çocuk düştükten sonra sanırım ağlıyor diye kızdı ondan sonra çocuğa tekrar vurmuş ben de onu kameralardan gördüm. Sert de bir vuruş yapmış, uyarı anlamında değil. Sanki hırsını alıyormuş gibi vuruyor. Benim kanım dondu görüntüleri izledikten sonra" dedi.