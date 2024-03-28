Kaldırımda yürüyen kadın neye uğradığını şaşırdı! Ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Tuzla kontrolden çıkan otomobil, inşaat alanına daldı. Araç sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, kaldırımda yürüyen kadın ise ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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