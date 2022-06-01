01 Haziran 2022, Çarşamba
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Kahvenin yararları neler? Kahve içmek ömrü uzatır mı? Her gün birden fazla tüketiyorsanız... Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı ☕
Her gün sade veya bir çay kaşığı şekerli kahve içenler ile kahve içmeyenler üzerinde bir araştırma yapıldı. Buna göre kahve içenlerin, yedi yıllık bir süre içinde yaklaşık yüzde 30 daha az ölüm riski yaşadığı belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Kardiyolog Prof. Dr. Eralp Ulusoy, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.