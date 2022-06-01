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Kahve içmek ömrü uzatır mı? Her gün birden fazla tüketiyorsanız... Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı ☕

Her gün sade veya bir çay kaşığı şekerli kahve içenler ile kahve içmeyenler üzerinde bir araştırma yapıldı. Buna göre kahve içenlerin, yedi yıllık bir süre içinde yaklaşık yüzde 30 daha az ölüm riski yaşadığı belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı. Kardiyolog Prof. Dr. Eralp Ulusoy, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 01.06.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 16:29
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Kahve içmek ömrü uzatır mı? Her gün birden fazla tüketiyorsanız... Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı ☕

Kimi güne kahve ile başlıyor kimi ise günün yorgunluğunu iş stresini kahveyle atıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kahve içmek ömrü uzatır mı? Her gün birden fazla tüketiyorsanız... Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı ☕

Ancak özellikle son dönemlerde kahve ile ilgili bir tartışma ortaya atıldı ve tekrar gündeme geldi.

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Kahve içmek ömrü uzatır mı? Her gün birden fazla tüketiyorsanız... Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı ☕

Kahve içenler kahve içmeyenlere göre yüzde 30 ölüm riskinin daha az olduğu ortaya koyuldu.

Peki kahve gerçekten ölüm riskinizi azaltıyor mu?

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Kahve içmek ömrü uzatır mı? Her gün birden fazla tüketiyorsanız... Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı ☕

Kardiyolog Prof. Dr. Eralp Ulusoy, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Kahve içmek ömrü uzatır mı? Her gün birden fazla tüketiyorsanız... Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı ☕

"BÜYÜK BİR PAZAR"

Kahve dünyada yaklaşık 460 milyar dolarlık bir pazar. Baktığınız zaman her gün yaklaşık insanoğlu 2.3 milyar bardak kahve içiyor dünyada. Bu hiç azımsanacak bir rakam değil.