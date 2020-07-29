Kahve içerken biyolojik saate dikkat! Uzman isimden kritik uyarılar! Kahve ne zaman içilmeli?

Birçok kişi için sabahları uyanır uyanmaz ilk yapılan şey kahve içmek. Ancak uzmanlar uyarıyor kahve içmenin de belli bir saati olması gerekiyor. A Haber muhabiri Melis Coşan, canlı yayında aktardı. Beslenme uzmanı Meral Aydeniz, A Haber canlı yayınında kahve sevenlere kritik uyarılarda bulundu. Aydeniz, "Kahvenin hangi saat diliminde hangi öğünde tüketiliyor olduğu bizim için önemli" ifadelerini kullanarak tavsiyelerde bulundu.

Birçok kişi için sabahları uyanır uyanmaz ilk yapılan şey kahve içmek. Ancak uzmanlar uyarıyor kahve içmenin de belli bir saati olması gerekiyor. A Haber muhabiri Melis Coşan, canlı yayında aktardı. Beslenme uzmanı Meral Aydeniz, A Haber canlı yayınında kahve sevenlere kritik uyarılarda bulundu. Aydeniz, "Kahvenin hangi saat diliminde hangi öğünde tüketiliyor olduğu bizim için önemli" ifadelerini kullanarak tavsiyelerde bulundu.