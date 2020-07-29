29 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kahve içerken biyolojik saate dikkat! Uzman isimden kritik uyarılar! Kahve ne zaman içilmeli?

Kahve içerken biyolojik saate dikkat! Uzman isimden kritik uyarılar! Kahve ne zaman içilmeli?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2020 10:16
Güncelleme:29.07.2020 10:22
Birçok kişi için sabahları uyanır uyanmaz ilk yapılan şey kahve içmek. Ancak uzmanlar uyarıyor kahve içmenin de belli bir saati olması gerekiyor. A Haber muhabiri Melis Coşan, canlı yayında aktardı. Beslenme uzmanı Meral Aydeniz, A Haber canlı yayınında kahve sevenlere kritik uyarılarda bulundu. Aydeniz, "Kahvenin hangi saat diliminde hangi öğünde tüketiliyor olduğu bizim için önemli" ifadelerini kullanarak tavsiyelerde bulundu.

Birçok kişi için sabahları uyanır uyanmaz ilk yapılan şey kahve içmek. Ancak uzmanlar uyarıyor kahve içmenin de belli bir saati olması gerekiyor. A Haber muhabiri Melis Coşan, canlı yayında aktardı. Beslenme uzmanı Meral Aydeniz, A Haber canlı yayınında kahve sevenlere kritik uyarılarda bulundu. Aydeniz, "Kahvenin hangi saat diliminde hangi öğünde tüketiliyor olduğu bizim için önemli" ifadelerini kullanarak tavsiyelerde bulundu.

Kahve içerken biyolojik saate dikkat! Uzman isimden kritik uyarılar! Kahve ne zaman içilmeli? KAHVE İÇERKEN BİYOLOJİK SAATE DİKKAT! UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARILAR! KAHVE NE ZAMAN İÇİLMELİ?

Kahve içerken biyolojik saate dikkat!
Kahve içerken biyolojik saate dikkat!
Korkunç olay! Taciz, darp, arabadan atma...
Korkunç olay! Taciz, darp, arabadan atma...
İBB'den Florya sahilinde ağaç kıyımı
İBB'den Florya sahilinde ağaç kıyımı
700 kiloluk boğayı telef etti! O anlar kamerada
700 kiloluk boğayı telef etti! O anlar kamerada
Esenyurt'ta kundaklama
Esenyurt'ta kundaklama
Şans Kapıyı Çalınca’nın ilk bölümünde 50.000 TL’lik büyük ödül sahibini buldu!
Şans Kapıyı Çalınca’nın ilk bölümünde 50.000 TL’lik büyük ödül sahibini buldu!
Türkiye şehitlerini uğurladı
Türkiye şehitlerini uğurladı
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
Fındık üreticilerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür
Fındık üreticilerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür
Haliç’teki kirlilik ne durumda?
Haliç’teki kirlilik ne durumda?
İstanbul'da iş merkezinde patlama!
İstanbul'da iş merkezinde patlama!
100 dolara İsrail bayrağını öp deyince...
"100 dolara İsrail bayrağını öp" deyince...
Daha Fazla Video Göster