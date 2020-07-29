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Kahve içerken biyolojik saate dikkat! Uzman isimden kritik uyarılar! Kahve ne zaman içilmeli?

Birçok kişi için sabahları uyanır uyanmaz ilk yapılan şey kahve içmek. Ancak uzmanlar uyarıyor kahve içmenin de belli bir saati olması gerekiyor. A Haber muhabiri Melis Coşan, canlı yayında aktardı. Beslenme uzmanı Meral Aydeniz, A Haber canlı yayınında kahve sevenlere kritik uyarılarda bulundu. Aydeniz, "Kahvenin hangi saat diliminde hangi öğünde tüketiliyor olduğu bizim için önemli" ifadelerini kullanarak tavsiyelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 29.07.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 10:29
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Kahve içerken biyolojik saate dikkat! Uzman isimden kritik uyarılar! Kahve ne zaman içilmeli?

Birçok kişi için sabahları uyanır uyanmaz ilk yapılan şey kahve içmek. Ancak uzmanlar uyarıyor kahve içmenin de belli bir saati olması gerekiyor. A Haber muhabiri Melis Coşan, canlı yayında aktardı. Beslenme uzmanı Meral Aydeniz, A Haber canlı yayınında kahve sevenlere kritik uyarılarda bulundu.

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Kahve içerken biyolojik saate dikkat! Uzman isimden kritik uyarılar! Kahve ne zaman içilmeli?

EN DOĞRU ZAMAN...

Aydeniz kahve tiryakilerine önemli uyarılarda bulunarak, "Kahvenin hangi saat diliminde hangi öğünde tüketiliyor olduğu bizim için önemli. Örneğin sabah uyandığımız saatlerde kahve içmek çok doğru bir seçenek değil. Vücuttaki kortizon seviyesi sabah saatlerinde gün içerisinde olması gerekenin en üst noktalarında bulunuyor. Bu vücudumuzun bizi uyandırmak için uyguladığı doğal bir mekanizma. Sabah uyanır uyanmaz kahve tüketirsek eğer kahvenin içerisindeki kafeine karşı doğal bir bağışıklık kazanmış oluyoruz. En doğru olanı kahvaltıyı yaptıktan bir saat sonra ara öğün olarak tüketmek." ifadelerini kullandı.

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Kahve içerken biyolojik saate dikkat! Uzman isimden kritik uyarılar! Kahve ne zaman içilmeli?

ABD'de yapılan araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu.

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Kahve içerken biyolojik saate dikkat! Uzman isimden kritik uyarılar! Kahve ne zaman içilmeli?

AKCİĞER KANSERİNİ TETİKLİYOR

LiveScience'ın haberine göre, ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde görevli bilim adamı Jingjing Zhu liderliğinde yürütülen araştırma, yaşam süresini artırdığı, depresyon, kalp krizi ve bazı kanser türlerinin gelişme olasılığını azalttığı bilinen kahve ve çayın, günde en az iki fincan içildiğinde sigara tiryakisi olmayanlarda bile akciğer kanseri riskini artırabileceğini ortaya çıkardı.

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Kahve içerken biyolojik saate dikkat! Uzman isimden kritik uyarılar! Kahve ne zaman içilmeli?

ASIL NEDEN KAHVE DEĞİL KAVURMA İŞLEMİ

Kahve–akciğer kanseri arasındaki bu can sıkıcı bağlantının nedeni henüz net olarak bilinmiyor. "Muhtemel suçlu"nun ise kahveye uygulanan "kavurma" işlemi olduğu düşünülüyor.