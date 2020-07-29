Kahve içerken biyolojik saate dikkat! Uzman isimden kritik uyarılar! Kahve ne zaman içilmeli?

EN DOĞRU ZAMAN...

Aydeniz kahve tiryakilerine önemli uyarılarda bulunarak, "Kahvenin hangi saat diliminde hangi öğünde tüketiliyor olduğu bizim için önemli. Örneğin sabah uyandığımız saatlerde kahve içmek çok doğru bir seçenek değil. Vücuttaki kortizon seviyesi sabah saatlerinde gün içerisinde olması gerekenin en üst noktalarında bulunuyor. Bu vücudumuzun bizi uyandırmak için uyguladığı doğal bir mekanizma. Sabah uyanır uyanmaz kahve tüketirsek eğer kahvenin içerisindeki kafeine karşı doğal bir bağışıklık kazanmış oluyoruz. En doğru olanı kahvaltıyı yaptıktan bir saat sonra ara öğün olarak tüketmek." ifadelerini kullandı.