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Kahramanmaraş'ta yine aynı kadın olay çıkardı!  Bu kez güzellik merkezini birbirine kattı

İHA
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Giriş: 13.01.2021 14:46
Güncelleme:13.01.2021 14:54
Kahramanmaraş'ta daha önce çay bahçesinde olay çıkartan maske takmadığı için kendisini uyaran polislere "Artistliğiniz kime" diyerek taşkınlık yapan Gülcan Ç., yine olay çıkardı. Dün Yirmikigün Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezine gelen ve maske takması için yapılan uyarıya sinirlenen Gülcan Ç., "Takmıyorum, siz kimsiniz. Bir kere ceza yedim, ikinciyi yazmaları sıkar" diyerek çalışanların üzerine yürüdü.
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