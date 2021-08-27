Kahramanmaraş’taki feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Sevin Mahallesi yolunda trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Jandarmanın kazaya ilişkin soruşturması devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Duran Özcan hakimiyetindeki 46 DY 662 plakalı araç Afşin ilçesindeki Sevin Mahallesi'nden ilçe merkezine hareket halindeyken, yol kenarındaki ve arızalı motora yardım için getirildiği öğrenilen motosiklete ve çapa motoruna aynı anda vurdu.

Kazanın etkisiyle motosikleti çapa motoruna yüklemeye çalışan 77 yaşındaki İsmail Çelik, 72 yaşındaki eşi Hatice Çelik, 48 yaşındaki Halil Erdoğan ile 35 yaşındaki Duran Özcan yaşamını yitirdi. Kaza sonucunda ağır yaralanan 17 yaşındaki Osman Erdoğan'ın tedavisi sürüyor.

Afşin ilçe jandarma ekiplerinin kazaya ilişkin soruşturması devam ediyor.