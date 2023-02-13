13 Şubat 2023, Pazartesi
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Kahramanmaraş’taki depremden korkutan yeni görüntü
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,6’lık 2. büyük depremden yeni bir video daha paylaşıldı. Görüntülerde vatandaşların kaçışma anı ve park halindeki bir TIR’ın şiddetli sarsıntı ile hareketlenmesi yer aldı. Deprem anında yıkılan bir binanın etrafa saçtığı toz duman gözler önüne serildi. İşte depremde yaşanan korku ve panik…