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Kahramanmaraş'ta şoke eden görüntü! Yerde gördüğü maskeyi alıp yüzüne taktı!

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Giriş: 27.08.2020 16:40
Güncelleme:27.08.2020 16:53
Son dakika haberi... Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele devam ederken Kahramanmaraş'tan ilginç bir görüntü geldi. Maskesiz dolaşan yaşlı bir adam, yerde gördüğü maskeyi yüzüne takarak yoluna devam etti. O anlar kameralara takıldı.

Kahramanmaraş'ta yürürken yerde gördüğü maskeyi alarak yüzüne takan yaşlı adam, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

TEREDDÜT DAHİ ETMEDİ

Olay, kentteki tarihi kapalı çarşıda meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen görüntüde yaşlı bir adam yürürken yerde cerrahi maskeyi görüyor.

Daha sonra eğilerek maskeyi yerden alan kişi tereddüt etmeden yüzüne takıyor.

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