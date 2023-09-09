09 Eylül 2023, Cumartesi
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Kahramanmaraş’ta kamyon faciası! Vali Mükerrem Ünülüer acı haberi A Haber’de paylaştı: 5 ölü-25 yaralı
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde freni boşalan kamyon cenaze namazı içi toplanan cemaatin arasına daldı. Olay sonrası A Haber’e bağlanan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer A Haber’e konuştu. Ünlüer, “Andırın ilçesine bağlı Darıovası Bölgesinde Kavaklı Mevkii’nde meydana geldi. Freni patlayan bir kamyon cenaze namazı kılanların arasına daldı. 5 can kaybımız var, 25 yaralımız var.” Derken Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, “Burası bir mahalle-köy yolu. Kum yüklü bir kamyon cemaatin arasına daldı. Kaza bölgesinde kimse kalmadı, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kamyonun devrilmesi sonucu altında kalan vatandaşlarımızdan 5 kişi hayatını kaybetti. 25 yaralımız var. Ağır olanlar çevre hastanelere sevk ediliyor.” ifadelerini kullandı.