Kahramanmaraş'ta eşeğe sopalı işkence! Sinirleri alt üst eden görüntü

Kahramanmaraş’ta bir vatandaş bağladığı eşeğe sopayla işkence yaparken, diğeri cep telefonu kamerası ile yaşananları görüntüledi. Etrafındaki çoban köpeklerini eşeğin üstüne salan cani, elindeki sopayla da eşeğe defalarca vurdu. Bu skandal görüntüler büyük tepki topladı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Çevirme Mahallesi Horhor mezrasında iddiaya göre Behzat U., iple eşeği farklı yerlerinden bağladıktan sonra bir ağaca bağlayarak kaçmasını engelledi.

Etrafındaki çoban köpeklerini eşeğin üstüne salan Bahzat U., elindeki sopayla da eşeğe defalarca vurdu.



ŞOKE DEN ANLAR...

Bu sırada bir başka kişi yaşananlar gülerek cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Görüntülerde bir müddet devam eden işkencenin ardından eşeğin yere düştüğü görüldü.

Bu skandal görüntüler büyük tepki topladı.