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Kahramanmaraş depreminde Adıyaman'da hayatını kaybeden KKTC'li voleybol takımı öğrencilerinin son görüntüleri yürekleri dağladı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.02.2023 09:25
Kahramanmaraş depremine Adıyaman'da yakalanan KKTC'li kolej öğrencisi voleybolcuları hayatlarını kaybetmişti. Kıbrıs'ta oynadıkları maçı kazanarak Türkiye'deki Şampiyonluk müsabakalarına katılma hakkı kazan sporcuların sevinç gösterileri yürekleri yaktı.
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