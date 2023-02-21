21 Şubat 2023, Salı
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Kahramanmaraş depreminde Adıyaman'da hayatını kaybeden KKTC'li voleybol takımı öğrencilerinin son görüntüleri yürekleri dağladı
Kahramanmaraş depremine Adıyaman'da yakalanan KKTC'li kolej öğrencisi voleybolcuları hayatlarını kaybetmişti. Kıbrıs'ta oynadıkları maçı kazanarak Türkiye'deki Şampiyonluk müsabakalarına katılma hakkı kazan sporcuların sevinç gösterileri yürekleri yaktı.