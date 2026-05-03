Malatya'da otobüs devrildi! 4 ölü | A Haber kaza noktasında

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, sağanak yağış ve şiddetli fırtınanın etkisiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole yuvarlanarak adeta hurda yığınına döndü. Polatdere mevkiinde meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybederken, 15 vatandaşımız ise yaralandı. A Haber ekipleri, rüzgarın ve yağışın nefes kestiği o dehşet bölgesine girerek kurtarma çalışmalarını, vinçlerin operasyonunu ve sıcak bölgedeki son durumu anbean görüntüledi.