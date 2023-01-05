05 Ocak 2023, Perşembe
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Kahraman Fethi Sekin göğsünü siper etti! Bu vatanda kahramanlar bitmez
İzmir'de teröristler bavul dolu mühimmatla hem İzmir'i hem de tüm ülkeyi hedef aldı. Çok büyük bir katliam planlamışlardı ama hesaba katmadıkları bir şey vardı.. O da tıpkı 15 Temmuz darbe gişiminde olduğu gibi bu ülkenin kahraman evlatlarıydı. 42 yaşındaki polis memuru Fethi Sekin hainlerin karşısına dikildi, kendi canını verdi. Daha büyük bir katliamı önledi. Onun şehadeti bu ülkenin teröre, teröriste boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Şehadetinin 6. yıl dönümünde kahraman polis memurumuz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyoruz...