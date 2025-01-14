14 Ocak 2025, Salı
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Kağıthane’de park halindeki araçlara çarpıp takla attı
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bülent Karataş (40) caddede 34 LCH 18 plakalı otomobilliyle hızla ilerlerkentümsekten geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil park halindeki 2 araca çarpıktan sonra takla atarak ters döndü.