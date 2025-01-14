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Kağıthane’de park halindeki araçlara çarpıp takla attı

Kağıthane’de park halindeki araçlara çarpıp takla attı

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 11:15
Güncelleme:14.01.2025 11:15
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bülent Karataş (40) caddede 34 LCH 18 plakalı otomobilliyle hızla ilerlerkentümsekten geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil park halindeki 2 araca çarpıktan sonra takla atarak ters döndü.
Kağıthane’de park halindeki araçlara çarpıp takla attı
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