01 Ağustos 2025, Cuma

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Kağıthane’de ev arkadaşının boğazını keserek öldürdü

Kağıthane'de ev arkadaşının boğazını keserek öldürdü

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Giriş: 01.08.2025 11:08
Güncelleme:01.08.2025 11:09
KAĞITHANE’de bir gecekonduda yaşayan Ferhat O., mutfakta kahvaltı hazırladığı sırada yumurta çırpan arkadaşı Oktay Barbaros’u (41) bıçakla boğazını kesip öldürdü. Olaydan sonra kaçan Ferhat O. polis ekipleri tarafından yakalandı. Ferhat O.‘nun marketten yumurta aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kağıthane’de ev arkadaşının boğazını keserek öldürdü
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