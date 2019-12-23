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23.12.2019
Kadına şiddet dilini kesip bıçakladı! Görgü tanıkları o anları anlattı |Video
Adana M.K. (38) sevgilisi Neslihan A'yı (34) yolunu kesip, direksiyon başında bıçakladı. Görgü tanıkları saldırganın genç kadının dilini kestiğini iddia etti. Kan donduran olaya tanıklık edenler o anları anlattı.
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