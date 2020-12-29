Kadın şiddetinin son kurbanı olan Aylin Sözer'in o sözleri sosyal medyada gündem oldu

Kadına şiddetin son kurbanı olan öğretim görevlisi Aylin Sözer, geçen yıl katıldığı bir televizyon programında şiddet olaylarıyla ilgili "Biz toplumda şiddeti ne kadar çok gözlemliyorsak çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor" sözleri sosyal medyada yeniden gündem olduç. Genç öğretim görevlisini katil zanlısı olan Kemal Delbe yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in, geçen yıl katıldığı bir özel bir TV kanalının canlı yayınında 'şiddet'e yönelik ifadeleri ortaya çıktı.

Sözer'in "Dünyanın her yerinde ciddi bir sorun bu. Çözülür mü? Sanmıyorum. Önlenir, azalır" açıklamaları dikkat çekti.

İstanbul Maltepe'de Kemal Delbe isimli şahıs, eski sevgilisi olduğu iddia edilen özel bir üniversitede öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice öldürdü.

Kemal Delbe tarafından yakılarak öldürülen öğretim üyesi Aylin Sözer'in geçen yıl konuk olduğu özel bir TV kanalının canlı yayınında 'şiddet' üzerine konuştuğu görüntüler ortaya çıktı.

Artan cinayetler ve şiddet vakalarının çocuklara nasıl yansıdığını değerlendiren Sözer'in, yayında "Ne büyüklükte bir sorunla karşı karşıyayız? Okullarda şiddet yaygınlaşıyor diyebiliyor muyuz?" sorusuna verdiği cevap çok çarpıcı olmuştu:

"Duygusal olsun olmasın, fiziksel olsun olmasın zorbalığın her türlüsünü şiddet olarak görebiliriz. Zorbaların hepsi bir dönem mağdurdur daha önce zorbalığa uğramış kişilerin içinden çıkar bütün zorbalar. Toplumda herkesin gözü önünde şiddet olayları var, çocuklar gördüğü zaman demek ki böyle yapılıyormuş diyor çocuklar.

Dünyanın her yerinde ciddi bir sorun bu. Çözülür mü? Sanmıyorum. Önlenir, azalır. Çocuklarımız toplumu model olarak öğreniyorlar, biz toplumda ne kadar şiddeti uyguluyorsak o kadar yaygınlaşıyor.Artık öğretmenlere varan sonuçları var."