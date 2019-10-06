08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
06.10.2019

Kadıköy’den Adalar'a giden vapurdan atladı! İstanbul Boğazı'nda can pazarı

Kadıköy’den Adalar’a giden vapurdan denize atladığı iddia edilen genç kadın, olayı fark ederek denize açılan botlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kadın vapura çıkarılırken, denizdeki dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı. Kadıköy’den Adalar’a giden vapurdan, saat 15.00 sıralarında genç bir kadının henüz bilinmeyen bir nedenle denize atladığı öne sürüldü. Dalgalar arasında kalan kadının kurtarılması için, sahildeki yelken kulübünün bulunduğu alandan botlar zamanla yarışarak olayın yaşandığı yere geldi. Deniz Polisi ve Kıyı Emniyet ekipleri de anında olay yerine geldi. Bir süre sonra botlardan biri tarafından sudan çıkarılan kadın, vapura alınarak sağlık müdahalesine tabi tutuldu. Genç kadın daha sonra vapurun yanaştığı iskeleden alınarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan denize atlayan kadının sudaki yaşam mücadelesi ve ardından olay yerine gelen botlardan biri tarafından sudan çıkarılma anı, saniye saniye kameraya yansıdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mardin'de feci kaza: Biri bebek...
Mardin'de feci kaza: Biri bebek...
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı!
İstanbul Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı!
Esra Erol canlı yayınında gergin dakikalar!
Esra Erol canlı yayınında gergin dakikalar!
Sultangazi'de 3 gaspçı dehşet saçtı!
Sultangazi'de 3 gaspçı dehşet saçtı!
Şule Çet davasında son dakika gelişmesi
Şule Çet davasında son dakika gelişmesi
Uzman Çavuş Ferdi Şişman Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı
Uzman Çavuş Ferdi Şişman Zonguldak’ta son yolculuğuna uğurlandı
15 günlük gelin Sibel Altan'ın başına ne geldi?
15 günlük gelin Sibel Altan'ın başına ne geldi?
Müge Anlı ile Tatlı Sert tamamını kesintisiz izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert tamamını kesintisiz izle
13 maganda! Çocuklarının yanında...
13 maganda! Çocuklarının yanında...
İstanbul depremi sonrası 40 yıllık binada korkutan görüntü
İstanbul depremi sonrası 40 yıllık binada korkutan görüntü
İğrenç olay Esra Erol canlı yayınında ortaya çıktı!
İğrenç olay Esra Erol canlı yayınında ortaya çıktı!
Sakarya’da korkunç kaza! Acı haberler peş peşe geldi
Sakarya’da korkunç kaza! Acı haberler peş peşe geldi
Daha Fazla Video Göster