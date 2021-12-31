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Kadıköy’de köpeğe çarpan sürücü umursamadan kaçtı

İHA
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Giriş: 31.12.2021 10:55
İstanbul Kadıköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan cins köpeğe seyir halindeki otomobil çarptı. Köpek, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken araç sürücüsü ise umursamadan olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz Kadıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dükkana ait cane corso cins köpek, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırasında bir otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Bir süre sürüklenen cins köpek, topallayarak kaçtı. Araç sürücüsü ise çarptığı köpeğe aldırış etmeden olay yerinden uzaklaştı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan cins köpek, veterinere götürüldü. Yaşanan kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
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