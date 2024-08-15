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Kadıköy'de gece yarısı yangın! Skuter taşıyan hafif ticari araç alevlere teslim oldu...

Kadıköy'de gece yarısı yangın! Skuter taşıyan hafif ticari araç alevlere teslim oldu...

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Giriş: 15.08.2024 06:25
Kadıköy'de skuter bataryaları taşıyan hafif ticari araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı sararken, hızlı müdahale sonucunda yangın söndürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İşte detaylar... .
Kadıköy’de gece yarısı yangın
Kadıköy'de gece yarısı yangın
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