21 Mayıs 2022, Cumartesi
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Kadıköy'de esrarengiz cinayet! Diş hekimi ofisinde ölü bulundu
İstanbul Kadıköy'de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran, 6 katlı binanın 1'inci katında bulunan ofisinde öldürüldü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, diş hekiminin ofisinde saatlerce inceleme yaptı.