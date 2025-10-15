Kadıköy metrosunda intihar girişimi: Vatandaşlar raylarda yürüdü

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Seferlerin durması nedeniyle zor anlar yaşayan bazı yolcular, rayların üzerinden yürüyerek en yakın durağa ulaşabildi.

