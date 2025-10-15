15 Ekim 2025, Çarşamba

Kadıköy metrosunda intihar girişimi: Vatandaşlar raylarda yürüdü
Kadıköy metrosunda intihar girişimi: Vatandaşlar raylarda yürüdü

Kadıköy metrosunda intihar girişimi: Vatandaşlar raylarda yürüdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.10.2025 00:19
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında bir vatandaş intihar girişiminde bulundu. Seferlerin durması nedeniyle zor anlar yaşayan bazı yolcular, rayların üzerinden yürüyerek en yakın durağa ulaşabildi.
