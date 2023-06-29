Kaçan toplarını almak için Kızılırmak’a giren 3 çocuk hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a giren 3 çocuk kayboldu. Çocuklar için arama çalışması başlatıldı. Yaşları 14 ile 15 arasındaki 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

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