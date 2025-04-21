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Kaçakçılık operasyonunda 400 milyon liralık ilaç ele geçirildi

Kaçakçılık operasyonunda 400 milyon liralık ilaç ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 21.04.2025 15:49
İstanbul’da Ümraniye ve Fatih’te düzenlenen operasyonda, bir kısmı Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan aralarında kanser, diyabet, doğum kontrol ve egzama gibi ilaçların da dahil olduğu 256 bin 360 ilaç ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin 400 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.
Kaçakçılık operasyonunda 400 milyon liralık ilaç ele geçirildi
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