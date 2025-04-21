Kaçakçılık operasyonunda 400 milyon liralık ilaç ele geçirildi

İstanbul’da Ümraniye ve Fatih’te düzenlenen operasyonda, bir kısmı Türkiye'ye kaçak yollarla sokulan aralarında kanser, diyabet, doğum kontrol ve egzama gibi ilaçların da dahil olduğu 256 bin 360 ilaç ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen ilaçların piyasa değerinin 400 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.