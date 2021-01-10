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Kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü

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Giriş: 10.01.2021 08:44
Güncelleme:10.01.2021 08:51
Son dakika haberi... Rusya'da kaçak işletildiği belirlenen bir huzurevinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi ise tedavi altında.

Son dakika haberi... Rusya'da kaçak işletildiği belirlenen bir huzurevinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi ise tedavi altında.

Kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü KAÇAK HUZUREVİNDE YANGIN: 7 ÖLÜ
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Huzurevinde yangın: 7 ölü
Huzurevinde yangın: 7 ölü
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