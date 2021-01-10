Kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü

Son dakika haberi... Rusya'da kaçak işletildiği belirlenen bir huzurevinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi ise tedavi altında.

Son dakika haberi... Rusya'da kaçak işletildiği belirlenen bir huzurevinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi ise tedavi altında.