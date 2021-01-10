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Kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü
Son dakika haberi... Rusya'da kaçak işletildiği belirlenen bir huzurevinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi ise tedavi altında.
Son dakika haberi... Rusya'da kaçak işletildiği belirlenen bir huzurevinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi ise tedavi altında.