10 Ocak 2021, Pazar
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Kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü

Son dakika haberi... 'da kaçak işletildiği belirlenen bir huzurevinde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi ise tedavi altında.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.01.2021 Güncelleme Tarihi: 10.01.2021
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Kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü

Rusya'ya bağlı Tümen Bölgesi'ndeki Borovsky kasabasında bulunan bir evde yangın çıktı. Ahşap yapılı binada çıkan yangın yoğun çabalar sonucu söndürüldü.

Kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangına zamanında müdahale edilmesine rağmen 7 kişinin zehirlenerek öldüğü kaydedildi. Evde yaşayanların ilerlemiş yaşlarda olduğu belirlenirken yapılan araştırmada evin kaçak huzurevi olarak işletildiğinin belirlendiği ve resmi kurumda evin huzurevi olarak işletilmesine ilişkin müracaat ve evrak bulunmadığı ifade edildi.

Kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü

Öte yandan evde yaralı olarak kurtarılan 3 kişinin hastanede tedavi altına alındığı açıklanırken yangına ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı duyuruldu.

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