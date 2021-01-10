Kaçak huzurevinde yangın: 7 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangına zamanında müdahale edilmesine rağmen 7 kişinin zehirlenerek öldüğü kaydedildi. Evde yaşayanların ilerlemiş yaşlarda olduğu belirlenirken yapılan araştırmada evin kaçak huzurevi olarak işletildiğinin belirlendiği ve resmi kurumda evin huzurevi olarak işletilmesine ilişkin müracaat ve evrak bulunmadığı ifade edildi.