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Kaçak hayvan müzesine operasyon! Öldürdüğü hayvanları özel uçağıyla taşıdı
İstanbul polisi kaçak hayvan müzesi açıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenlendi. Müzede, aralarında kutup ayısı, timsah, aslan, çıta, bizon gibi çok sayıda vahşi doğa hayvanlarının da olduğu 405 dondurulmuş hayvan ele geçirildi.
Tüm bu tahnitlerin piyasa değeri ise 75 milyon lira. Operasyonda müzenin kurucusu 85 yaşındaki Ali Haydar Üstay da yakalandı. 6 ayrı kıtada 30 ülkede avlanan Üstay'ın öldürdüğü hayvanları özel uçağıyla kaçak bir şekilde ülkeye soktuğu belirlendi.
Zevk için hayvanları öldüren Ali Haydar Üstay'ın kutup ayısını avlamak için Kanada'da 2 ay kaldığı, çizgili geyik için de 2 hafta ağaçta yaşadığı öğrenildi. Öte yandan Üstay'ın, Türkiye'deki son Anadolu kaplanını da Hakkâri'de vurup öldürdüğü, derisini de sergilediği ortaya çıktı.