Kabataş’ta kırmızıda geçen yayaya araba çarptı! Feci kaza kamerada

Kabataş'ta yayaya kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Burak Saçık'a otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle havada taklalar atan talihsiz adam ağır yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kabataş'ta yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Burak Saçık'a (21) caddede hızla seyreden Ruhi Melih T. (24) idaresindeki otomobil çarptı. Çarpma sonucu havada takla atan Saçık ağır yaralandı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayı gören İlhami Bilgin, "Çocuk havada 5-6 takla attı. Uzun boylu biri ama havada küçüldü. Şahsen üzüldük." dedi. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre caddede 16 AKU 915 plakalı otomobille hızlı şekilde seyir halinde olan Ruhi Melih T., yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Burak Saçık'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atan Saçık yere düşerek ağır şekilde yaralandı.

AĞIR YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Saçık'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Saçık'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

HER 2 TARAF DA KUSURLU BULUNDU

Kaza sonrası polis ekipleri inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü Ruhi Melih T. ise polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan incelemede Ömer Burak Saçık'ın yayaya kırmızı ışık yandığı sırada karşıdan karşıya geçtiği için, sürücü Ruhi Melih T.'nin ise kavşakta hızını azaltmadığı için her iki taraf da kusurlu bulundu. Emniyette ifadesi alınan sürücü, 'Taksirle yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

"HAVADA 5-6 TAKLA ATTI"

Olayla ilgili konuşan İlhami Bilgin, "Oradan araba geldi. Çocuğa araba vurunca ben direkt ışığa baktım. Çocuk yaya geçicinden tam geçmedi. Bu taraftan hızlı geliyordu. Yan tarafta çalışma var, yol daralıyor. Çocuğa geçerken çarptı oraya kadar düşürdü. Ben de belki araba kaçar diye fotoğraflarını çektim. Ekipler geldi, ambulans geldi, çocuğun başının yan tarafından çok kan akıyordu. Özel güvenlik arkadaş hiç başından ayrılmadı. Başka bir kaza olmasın diye güvenlik dubası koyduk. Çocuk havada 5-6 takla attı. Uzun boylu biri ama havada küçüldü. Şahsen üzüldük. Vurana da dedim yaya geçidine gelince hız yapmayın, hızınızı kesin. Sürücüyü polisler götürdü. Biraz dikkat edin. Çocuk zaten kaçmadı, 'Ben hız yaptığım için suçlu olabilirim ama inşallah çocuğa birşey olmaz' dedi. Çocuğun eli ayağı birbirine dolandı zaten genç bir çocuktu. Hız yapmayın." diye konuştu.