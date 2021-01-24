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Jöleli şekerde büyük tehlike! Birçok hastalığa sebep oluyor

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Giriş: 24.01.2021 10:54
Güncelleme:24.01.2021 12:58
Çocukların çok severek tükettiği jöleli şekerin içinde sağlığa zararlı birçok kimyasal bulunuyor. Şekerin yapımında jelatin, sentetik aroma ve renklendirici  kullanılıyor. Uzmanlar ise çocukların jöleli şekerden uzak tutulması konusunda uyarıyor.

Hem çocukların hem yetişkinlerin tükettiği atıştırmalıklardan jöleli şekerler sağlığa zarar veriyor. Görüntüsü ve tadıyla hem çocukları hem yetişkinleri cezbeden bu jöleli şekerler aslında tehlike saçıyor.

Jöleli şekerler birçok hastalığa da yol açıyor. Uzman isim, "Tipik diyabet, mide hastalıkları diş çürükleri meydana gelmektedir" uyarısında bulundu.

Peki, çocuklara jöleli şekerler yerine alternatif olarak ne yedirilmeli?

Rengine uygun meyve tercih edilerek başka bir gıdayla karşılaştırılarak çocuklara verilebilir.

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