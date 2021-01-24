Jöleli şekerde büyük tehlike! Birçok hastalığa sebep oluyor

Çocukların çok severek tükettiği jöleli şekerin içinde sağlığa zararlı birçok kimyasal bulunuyor. Şekerin yapımında jelatin, sentetik aroma ve renklendirici kullanılıyor. Uzmanlar ise çocukların jöleli şekerden uzak tutulması konusunda uyarıyor.

Hem çocukların hem yetişkinlerin tükettiği atıştırmalıklardan jöleli şekerler sağlığa zarar veriyor. Görüntüsü ve tadıyla hem çocukları hem yetişkinleri cezbeden bu jöleli şekerler aslında tehlike saçıyor.

Jöleli şekerler birçok hastalığa da yol açıyor. Uzman isim, "Tipik diyabet, mide hastalıkları diş çürükleri meydana gelmektedir" uyarısında bulundu.

Peki, çocuklara jöleli şekerler yerine alternatif olarak ne yedirilmeli?

Rengine uygun meyve tercih edilerek başka bir gıdayla karşılaştırılarak çocuklara verilebilir.