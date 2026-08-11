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e-Nabız üzerinden Sporcu Sağlık Durum Belgesi nasıl alınır?

Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmî Gazete'de yayımlandı. e-Nabız üzerinden Sporcu Sağlık Durum Belgesi almak isteyen kişilerin izlemesi gereken adımlar belli oldu.

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