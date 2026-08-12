Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman'da kavşakta dönüş yapmakta olan otomobile ok gibi saplanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, arkasında bulunan kız çocuğu ağır yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.30 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kemal Talha Bozkurt'un (18) kullandığı motosiklet, kavşakta dönüş yapan S.A. yönetimindeki otomobille yandan çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Kemal Talha Bozkurt ile motosiklette bulunan 16 yaşındaki Z.E.K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kemal Talha Bozkurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Z.E.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde çalışma yaptı.