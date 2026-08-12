Haluk Levent'in Ahbap kasasından altın yerine ilaç ve kitap çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ahbap Derneğine yönelik yürüttüğü soruşturmada, para trafiğine ilişkin yeni bilgiler gündeme geldi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, derneğe ait 44 milyon TL'nin yönetim kurulu kararlarıyla önce 1 milyon dolara, ardından fiziki altına çevrildiği belirtildi. Dosyada yer alan bilgilere göre, 1 milyon doların döviz bürosundan teslim alınması, altınların kuyumcudan alınması ve altınların konulacağı banka kasasının anahtarının bulundurulması konusunda Haluk Levent'in yetkilendirildiği ifade edildi. 6 Ağustos 2026'da polis, bilirkişi ve kayyım heyeti eşliğinde açılan kasadan bir kutu Tylolhot, vitamin, iki kutu ilaç ve bir kitap çıktığı belirtildi. Soruşturma kapsamında, 44 milyon TL'nin, bu tutar karşılığında alınan 1 milyon doların ve ardından satın alındığı belirtilen altınların akıbeti araştırılıyor.