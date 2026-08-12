TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile editörlerin sorularını yanıtladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 467 oyla kabul edilmesine ilişkin, "Milletin, Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır. Barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı. Bunun siyasete yansımasıdır." dedi.