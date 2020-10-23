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Joker kılıklı soytarı markette olay çıkardı

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Giriş: 23.10.2020 16:51
Güncelleme:23.10.2020 16:57
İngiltere’de bir şahıs Joker kostümü ile TikTok videosu çekerken gerginliğe neden oldu. Kayıt sırasında elinde pasta ile poz veren şahıs, bir anda market güvenliğinin yüzüne pasta attı.

İngiltere'de bir markette Joker kostümü giyen bir şahıs, TikTok videosu çekmek isterken şakanın tadını kaçırdı. Kayıt sırasında elinde pasta ile poz veren şahıs, bir anda market güvenliğinin yüzüne pasta attı. Olayın ardından güvenlik görevlisinin kovaladığı şakacı Joker gözden kayboldu.

Joker kılıklı soytarı
Joker kılıklı soytarı
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