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Japonya 5.1 şiddetinde depremle sarsıldı! Böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 30.12.2020 11:34
Güncelleme:30.12.2020 13:39
Japonya’da 5.1 şiddetinde deprem meydana geldi. 60 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, komşu eyaletler Fukushima, Chiba, Tochigi ve Saitama'da hissedilirken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Japonya 5.1 şiddetindeki depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, merkez üssü ülkenin İbaraki eyaleti olan deprem yerel saatle sabah 09.35'te kaydedildi.

60 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, komşu eyaletler Fukushima, Chiba, Tochigi ve Saitama'da hissedilirken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Sarsıntının ardından tsunami riskinin de oluşmadığı bildirildi.

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