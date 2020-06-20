Jandarma, kadınları önce fuhuşta kullanan sonra uyuşturucu taşıtan örgütü çökertti

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca, ‘İnsan Ticareti ve Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ yapan şüphelilere yönelik Fatih İlçesindeki 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 yabancı kadını zorla fuhşa sürükleyen 3 şüpheli yakalandı. Sabah’tan Nazif Karaman’ın haberine göre; şüphelilerin adreslerinde yüklü miktarda para ve uyuşturucu ele geçirilirken lamba şeklinde kayıt yapan gizli kameraların bulunması dikkat çekti.