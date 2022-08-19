19 Ağustos 2022, Cuma
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İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin sazan yavrusu salındı
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce Bursa'da İznik Gölü'ne 1 milyon 43 bin sazan yavrusu salındı. Bursa'da bu yıl içinde 45 göl ile gölete toplam 2 milyon 500 bin sazan yavrusu bırakılmış oldu.