İznik Gölü çekildi ortaya çıkanlar şok etti! Bursa'da bulunan küplerde ne var?

Bursa'nın İznik ilçesinde gölün çekilmesinden dolayı ortaya çıkanlar, herkesi şoke etti. Ağzı kapalı 3 tarihi küp teker teker gölden çıkarılırken içinde ne olduğu ise merak konusu oldu.

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