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İzmir’deki vahşette flaş gelişme! Derin dondurucu cesetleri bulunmuştu | Katliamın sebebi belli oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2023 09:08
Güncelleme:20.06.2023 09:08
İzmir, pazar günü korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. Bayraklı'da bir evde Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova'yla Ruslan Kerimov'un öldürülmesi olayı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Tüyler üperten cinayetle ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. 4 kişiyi öldüren Türkmen katil Saparmurat Hallyev polis tarafından yakalandı. Şüpheli olayda kullandığı bıçakla Çeşme'de yakalanırken, katliamı kıskançlık yüzünden yaptığını ifade etti.
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