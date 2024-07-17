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İzmir'deki Seçil Erzan vakasında banka müdüründen çarpıcı itiraflar! Hatice Özalp mağdurları nasıl kandırdığını anlattı.

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 10:02
İzmir'de yaşanan, "ikinci Seçil Erzan vakasında" dolandırıcılıkla suçlanan banka müdürü Hatice Özalp'in ifadesi ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe detayları aktardı.
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