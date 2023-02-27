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İzmir'deki depremden ilk görüntüler! A Haber muhabiri Sefer Ayçe bölgedeki son durumu paylaştı

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Giriş: 27.02.2023 22:03
AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nin İzmir Foça'ya yakın kısmında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 21.22'de yaşanan depremin derinliği 14.5 kilometre olarak ölçüldü. İşte son dakika deprem haberinin detayları...
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