22 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir'de yürekleri yakan olay! 4 yaşındaki çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

İzmir'de yürekleri yakan olay! 4 yaşındaki çocuk çıkan yangında hayatını kaybetti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2021 19:05
Güncelleme:22.04.2021 19:06
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında, 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan çocuğun ailesi sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre yangın, 16.30 sıralarında Boğaziçi Mahallesi 2203 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evin üst katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında ilk müdahaleyi alevleri gören mahalle sakinleri yaptı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Bu esnada evde yalnız olduğu öğrenilen 4 yaşındaki Bulut Gürgür'ün dumandan etkilendiği bildirilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Bulut Gürgür'ün cansız bedeni olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ACI HABERİ ALAN AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan, yangın esnasında evde olmadığı öne sürülen Bulut Gürgür'ün ailesi, küçük çocuktan gelen acı haber üzerine sinir krizi geçirdi. Yangın dolayısıyla daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

4 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
4 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
Gören şaştı kaldı! Başı var sonu yok
Gören şaştı kaldı! Başı var sonu yok
Bomba gibi patladı
Bomba gibi patladı
50 yıl para biriktirdi! Komşularından yardım istedi
50 yıl para biriktirdi! Komşularından yardım istedi
Etiler'deki ünlü restoranda yangın paniği!
Etiler'deki ünlü restoranda yangın paniği!
Yerli aşı ne zaman kullanılacak?
Yerli aşı ne zaman kullanılacak?
Van Gölü kirlilikten kurtarılacak
Van Gölü kirlilikten kurtarılacak
TBMM’de sürpriz misafir
TBMM’de sürpriz misafir
Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler!
Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler!
İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı: 1 yaralı
İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü park halindeki midibüse çarptı: 1 yaralı
Büyük usta Neşat Ertaş'a benzetiliyor
Büyük usta Neşat Ertaş'a benzetiliyor
Hadımköy'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı
Hadımköy'de iki TIR kafa kafaya çarpıştı
Daha Fazla Video Göster